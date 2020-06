La pandémie de la Covid-19 a occasionné des impacts non négligeables sur le plan économique avec notamment plusieurs secteurs touchés par une baisse notable des activités. Une situation qui découle en grande partie des mesures restrictives imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Le secteur maritime n’est pas épargné selon l’expert maritime Abdoulaye Dièye.

Des pertes estimées à près de 70%

En conférence de presse, le directeur général de Socotra, société de consignation et de transits explique : “Depuis le début de la pandémie, nous avons beaucoup de bateaux qui ne sont pas partis en mer. Ce qui constitue un manque à gagner énorme pour notre secteur. Et pour évaluer les chiffres, je peux dire que nous avons perdu plus de 70% de nos chiffres d’affaires“. Pour Abdoulaye Dieye, les autorités locales devraient prendre en compte le secteur maritime dans le cadre de la distribution des fonds du plan de résilience économique destinés aux entreprises impactées par la crise sanitaire.

Pour le président du mouvement Siggi Diotna, les mesures de restrictions sont en grande partie responsables de la situation en interdisant notamment les déplacements de nuit. “Même si on nous avait autorisé de travailler la nuit, on ne peut pas faire déplacer des manoeuvres la nuit parce qu’il n’y avait pas de restaurants qui ouvraient encore moins de transport. Nous n’avons pas la possibilité de faire travailler tout le personnel” poursuit-il. Abdoulaye Dieye interpelle également les autorités sur la nécessité d’une politique d’accompagnement de la mesure d’assouplissement des mesures barrières contre le coronavirus.