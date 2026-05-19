L'Ukraine alerte sur une possible attaque russe depuis la Biélorussie

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a indiqué mardi 19 mai que la Russie pourrait préparer une offensive depuis la Biélorussie, visant notamment le corridor Tchernihiv-Kyiv. Cette déclaration intervient alors que Moscou et Minsk mènent simultanément des exercices militaires nucléaires impliquant le déploiement d’armes atomiques tactiques en Biélorussie.

Dans un entretien accordé au média Militarnyi, Syrskyi a expliqué que l’état-major russe étudierait et planifierait des opérations offensives depuis le nord du pays. Selon lui, Moscou pourrait envisager une attaque contre l’Ukraine à partir de la Biélorussie, ce qui risquerait d’élargir le front de guerre. Les services ukrainiens estiment également que ces plans pourraient, à terme, viser des pays de l’OTAN voisins de la Biélorussie, notamment la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Ces déclarations font suite à un briefing du président Volodymyr Zelensky le 15 mai, après une réunion avec l’état-major général, où il avait déjà averti que la Russie préparait de nouvelles opérations utilisant le territoire biélorusse.

Une alliance militaire renforcée depuis 2022

La Biélorussie sert de base arrière à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Le régime d’Alexandre Loukachenko a autorisé le Kremlin à lancer l’offensive depuis son territoires. En mars 2023, Poutine a annoncé le déploiement d’armes nucléaires tactiques sur le sol biélorusse, formalisé par un accord avec Loukachenko. Le 14 mai, Loukachenko a annoncé une mobilisation ciblée destinée à préparer l’armée à la guerre, accompagnée de la construction de routes frontalières, de positions d’artillerie.

Exercices nucléaires et escalade

La Russie et la Biélorussie conduisent jusqu’au 21 mai des exercices nucléaires impliquant plus de 64 000 militaires et 200 lanceurs de missiles. Ces manœuvres incluent l’entraînement au transport et à la préparation de munitions atomiques sur le territoire biélorusse. Le ministère russe de la Défense affirme que ces exercices visent à vérifier la capacité à lancer des attaques depuis des zones non préparées.

Zelensky avait précédemment averti Loukachenko que toute attaque directe contre l’Ukraine entraînerait des conséquences graves pour son régime. Les autorités ukrainiennes rapportent une intensification des contacts entre Poutine et Loukachenko concernant l’engagement potentiel des forces biélorusses aux côtés de la Russie.

Le ministère de la Défense biélorusse a assuré que ces exercices ne visent aucun pays tiers et ne constituent pas une menace pour la sécurité régionale. Les autorités de Minsk ont précisé que les manœuvres consistaient uniquement en entraînement technique à la gestion de l’armement atomique. À ce jour, Loukachenko n’a pas réagi publiquement aux déclarations du commandement militaire ukrainien sur les plans d’attaque depuis la Biélorussie.