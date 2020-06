Ils sont communément appelés “guéweuls” au Sénégal et sont pour la plupart des acteurs culturels, chanteurs, musiciens etc. Les griots du Sénégal se sont réunis ce week end à Pikine dans la banlieue de Dakar pour lancer un appel à la manifestation auprès de leurs pairs. Une manifestation est annoncée ce lundi pour dénoncer l’arrêt de leurs activités causé par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus imposées par les autorités.

Rendez vous ce lundi à l’Arène Nationale

Rendez-vous est donné ce lundi à l’Arène Nationale pour une manifestation contre la situation “difficile” à laquelle sont confrontés les griots. “Nous ne pouvons mener aucune activité depuis près de trois mois, cette situation est difficile puisque nous nous retrouvons sans aucune source de revenu” annoncent-ils. Au Sénégal la pandémie du coronavirus a mené à un état d’urgence décrété par le président de la république en mars dernier qui a été prolongé à deux reprises suivant l’évolution de la pandémie. Une situation qui a provoqué une émeute des transporteurs durant les derniers jours. Le mouvement a été suivi pas les populations qui sont sorties dans les rues pour exiger la levée des mesures.

Notons que les autorités ont récemment procédé à l’assouplissement des mesures restrictives. Les réunions sont à nouveaux autorisées sous la condition du respect strict de la distance de sécurité et du port de masque. Le couvre feu a également été ramené entre 23 heures et 05 heures du matin. A la date du 07 juin, le Sénégal comptait 4328 cas de contamination à la Covid-19 dont 2588 guéris, 49 décès et 1690 patients encore sous traitement.