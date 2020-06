Tôt ce vendredi matin, le Premier ministre australien a décidé de prendre la parole afin d’annoncer que son pays était actuellement visé par une cyber-attaque d’envergure, visant toutes les institutions du pays. Selon lui, les pirates informatiques derrière ces opérations travailleraient pour un état, qu’il n’a toutefois pas souhaité nommer.

Cependant, tous les regards se sont tournés vers Pékin. En effet, plusieurs experts estiment que la Chine pourrait être derrière cette offensive, celle-ci souhaitant punir Canberra des récentes accusations portées à son encontre concernant la gestion de crise du covid-19. Interrogé à ce sujet, Peter Jennings, directeur de l’Australian Strategic Policy Institute, a affirmé que Pékin était la seule à avoir un réel intérêt de vouloir s’en prendre à l’Australie de cette manière.

L’Australie, visée par une cyber-attaque

En effet, la Chine et l’Australie ont connu une hausse subite des tensions ces dernières semaines. Soucieuse d’en apprendre plus sur la gestion de la crise sanitaire par Pékin, Canberra a effectivement appelé à la mise en plus d’une enquête internationale indépendante. Ne souhaitant pas être critiquée, la Chine a alors décidé de réagir, restreignant les importations de bœufs provenant d’Australie, imposant également une série de droits de douane sur les cargaisons d’orge.

La Chine, soupçonnée ?

Selon les premières informations, il n’y aurait pas eu de vol de données personnelles. Toutefois, les attaques visent tous les secteurs, de l’économie aux organisations politiques en passant par les services de santé. La ministre de la Défense, Linda Reynolds, a, pour sa part invité toutes les entreprises, organisations et institutions à prendre des précautions en ce qui concerne la sécurité digitale, tout en vérifiant si leurs propres systèmes n’ont pas été impactés.