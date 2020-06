Le président russe a profité de l’occasion de la célébration en différé des 75 ans de la victoire soviétique sur les nazis pour tacler une fois encore les occidentaux. Par le canal d’une longue tribune historique, il indique que les Européens ont une tendance de «révisionnisme» anti-russe sur la Deuxième guerre mondiale.

Le développement pacifique remis en cause selon Poutine

Dans les colonnes de la revue conservatrice The National Interest aux États-Unis, l’homme fort de Moscou a fait remarquer que «le révisionnisme historique dont on observe les manifestations en Occident, avant tout concernant la Seconde Guerre mondiale et son issue, est une chose dangereuse». Pour lui, la dangerosité de cet acte se situe au niveau de son penchant à déstabiliser «les principes d’un développement pacifique» dans le monde.

Vladimir Poutine a une fois encore abordé le sujet relatif aux différentes accusations qui sont formulées contre des Européens, Polonais en tête. Il les accuse en effet de vouloir faire porter à la Russie au même titre qu’à l’Allemagne nazie la responsabilité de la guerre. Dans ses écrits, le président russe indique que «la faute de la tragédie qu’a souffert la Pologne (avec la double invasion germano-soviétique) repose entièrement sur les autorités polonaises».

Déjà un sujet de mésentente avec l’Europe…

Il fait remarquer que quelques mois plus tôt, Hitler était en complicité avec les dirigeants polonais. Pour Vladimir Poutine, les fondements de l’ordre international né de 1945 et fondé sur l’ONU ont été sapés. Il justifie notamment cette déclaration par le fait que le rôle soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale ait été remise en cause.

Rappelons qu’en janvier dernier, le sujet relatif à la guerre mondiale avait opposé le président russe à la Commission européenne ainsi qu’aux eurodéputés. Ceux-ci accusaient notamment Vladimir Poutine de vouloir déformer l’histoire. « La Commission européenne rejette toute fausse déclaration visant à déformer ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre mondiale », a lancé Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission, évoquant le rôle du pacte entre Hitler et Staline signé en août 1939.