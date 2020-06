Mary Trump, nièce de l’actuel locataire de la Maison Blanche Donald Trump, prépare un ouvrage dans lequel des informations croustillantes sur la famille Trump seront révélées. En effet, un média américain a annoncé ce lundi 15 juin 2020, que la fille du défunt frère de l’actuel président des Etats-Unis, Fred Trump, pourrait publier un livre intitulé Too Much And Never Enough chez l’éditeur Simon & Schuster, le 11 août prochain. Cet ouvrage devrait donner plus d’éclaircissements sur la façon dont Mary Trump a principalement servi en tant que source dans l’enquête menée par le New York Times, concernant les « régimes fiscaux douteux » de Donald Trump, dans les années 1990. Cette enquête avait par ailleurs été récompensée par le prix Pulitzer.

Des « pensées intimes et accablantes »

Le livre de Mary Trump mettra également en lumière les échanges entre elle et sa tante, la juge fédérale à la retraite Maryanne Trump Barry. La sœur de Donald Trump y partage des « pensées intimes et accablantes » sur son petit frère aujourd’hui président des USA. Le père de Mary Trump est décédé en 1981, suite à une crise cardiaque, après avoir longuement lutté contre l’alcoolisme. Le livre de la nièce de Donald Trump laissera également voir que son père, Fred Trump Sr. et ce dernier « ont contribué à sa mort (de Fred Trump Jr.) et l’ont négligé à des stades critiques de sa dépendance ».

Une période critique pour Donald Trump

Les enfants de Fred Jr. ont contesté le testament de leur grand-père Fred Sr. en 2000, arguant qu’il avait été « obtenu par fraude et influence indue » de Donald Trump et ses frères et sœurs. Notons que l’ouvrage de Mary Trump, interviendra dans une période critique pour Donald Trump, puisqu’il pourrait sortir quelques semaines avant la Convention nationale républicaine de cette année. Autrement dit, toute révélation pourrait nuire au président des Etats-Unis.