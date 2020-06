Colin Powell, homme politique entre 2001 et 2005 dans l’administration de l’ancien président George Bush et chef d’Etat-Major des armées américaines entre 1989 et 1993 a déclaré ce dimanche 07 juin qu’il ne voterait pas en faveur du Président Donald Trump aux prochaines présidentielles qui s’annoncent. L’homme avait déjà déclaré en 2016 qu’il voterait pour Hillary Clinton et cette année encore, dénonçant les ”mensonges” de l’actuel président américain, il déclare qu’il voterait pour Joe Biden. L’ancien Général de l’armée américaine n’avait jamais été du côté de la gouvernance de Donald Trump d’ailleurs.

Il faut dire que Colin Powell en appelle à la vigilance de la population américaine en ce qui concerne les élections présidentielles de novembre prochain. Il a demandé aux citoyens américains d’ouvrir l’œil. L’ancien secrétaire d’Etat de George Bush s’est adressé au peuple américain en ces termes «Réfléchissez, faites appel à votre bon sens, posez-vous la question: est-ce bon pour mon pays»? Il ne s’est pas arrêté à ce questionnement. M. Powell a demandé aux américains de regarder « tout ce qu’il a fait pour nous diviser», en mettant en exergue la question du racisme. Colin Powell a affirmé ouvertement ce dimanche 07 Juin que le Président Donald Trump mentait « tout le temps ». Ajoutons que le Président n’est pas resté sans mot dire face aux allocutions de l’ancien homme politique. Donald Trump a rappelé aux américains les prétendues armes massives dont disposait l’Irak et que Colin Powell, l’avocat de la guerre à l’époque avait déclaré pour que les Etats-Unis partent en guerre. Dans son tweet Donald Trump a affirmé «Powell n’avait-il pas dit que l’Irak avait des armes de destruction massives? Ils n’en avaient pas, mais nous sommes partis en GUERRE!»

« Il ment »

Il faut dire que Colin Powell qui avait toujours remis en cause la gouvernance du Président Donald Trump a déclaré «Je ne pouvais voter pour lui (en 2016) et je ne peux certainement pas soutenir le président Trump cette année», sur Cable News Network, une chaine de télévision d’information américaine. Il certifie qu’il voterait pour Joe Biden et a ajouté «Nous avons une constitution, devons respecter la constitution. Et le président s’en est éloigné». M. Powell a déclaré au peuple américain “Je n’aurais jamais utilisé ce mot pour aucun des quatre présidents pour lesquels j’ai travaillé: il ment.”