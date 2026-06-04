ONU : Le Sénégal prend la tête d'une commission chargée de la décolonisation

Le diplomate sénégalais Coly Seck a été élu président de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies pour sa 81e session. L’élection s’est tenue le 2 juin à New York, selon les Nations unies, plaçant le Sénégal à la tête de l’une des six grandes commissions de l’organisation.

L’Ambassadeur Coly Seck présidera les travaux de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies lors de la 81e session qui s’ouvrira en septembre 2026. L’élection est intervenue à l’issue de la 85e séance plénière de la 80e session de l’Assemblée générale, ont indiqué les Nations unies.

Dans un message relayé par la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations unies à New York, l’ambassadeur Coly Seck a remercié les États membres pour la confiance qu’ils lui ont accordée ainsi qu’au Bureau de la Quatrième Commission. Il a également indiqué se réjouir de servir les Nations unies au cours de la 81e session.

Une commission aux compétences étendues

La Quatrième Commission est officiellement chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Ses travaux couvrent toutefois un champ plus large au sein du système onusien.

Selon l’Organisation des Nations unies, elle examine notamment les dossiers liés aux opérations de maintien de la paix, aux missions politiques spéciales, aux questions de l’information, aux effets des rayonnements ionisants, à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi qu’aux utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.

Cette présidence confère au Sénégal un rôle de premier plan dans l’organisation et la conduite des débats de la commission pendant toute la durée de la session.

La décolonisation reste à l’agenda de l’ONU

L’élection de Coly Seck intervient alors que la question de la décolonisation demeure un dossier suivi par les Nations unies. En février 2026, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rappelé que 17 territoires non autonomes figurent encore sur la liste établie par l’organisation.

À cette occasion, il avait appelé les États membres à poursuivre leurs efforts afin d’achever le processus de décolonisation dans les territoires concernés. Ces questions continuent d’être examinées par les organes compétents de l’ONU et figurent régulièrement à l’ordre du jour de la Quatrième Commission.

La 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies doit s’ouvrir en septembre 2026 à New York, avec l’installation des nouveaux bureaux des grandes commissions et le lancement de leurs travaux pour l’année à venir.