Une publication du président américain Donald Trump a été censurée sur le réseau social Twitter. Hier jeudi 18 juin 2020, la plateforme a rappelé à l’ordre le locataire de la Maison Blanche, en apposant la mention « média manipulé », pour un post qui laissait voir un montage vidéo. Sur la publication, un enfant blanc courait derrière un enfant noir dans la rue. On pouvait également voir dans la vidéo, une fausse banderole du journal américain CNN, avec le titre : « Un enfant terrifié fuit un bébé raciste ». Cependant, le média qui est souvent attaqué par le numéro un américain n’a jamais publié ces images avec un titre pareil. Dans une autre partie de la vidéo, on suggère au spectateur de regarder la véritable scène.

Un triangle rouge inversé

On peut alors voir l’enfant blanc et l’enfant noir se pourchasser puis s’embrasser chaleureusement, avant de reprendre leur course-poursuite. Cette publication conseille aux spectateurs de ne pas se faire avoir par les « fake news ». Notons que d’autres publications de Donald Trump ont été retirées par Facebook. Il s’agissait des publicités publiées par la campagne électorale du locataire de la Maison Blanche. Celles-ci s’en prenaient à l’extrême gauche et montraient un triangle rouge inversé, qui est un signe utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques, se trouvant dans les camps de concentration.

« Ils enfreignent notre règlement sur la haine »

« Nous avons enlevé ces posts et pubs parce qu’ils enfreignent notre règlement sur la haine organisée » a déclaré le jeudi dernier, un porte-parole de Facebook. Lors d’une audience au Congrès américain hier jeudi, au cours de laquelle était interrogé Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la cybersécurité chez Facebook, ce dernier a fait savoir que le réseau social « n’autoris[e] pas les symboles qui représentent des organisations haineuses ou des idéologies haïssables à moins que ce soit pour les condamner ».