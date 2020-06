Il y a quelques jours, le président américain faisait une « grande » annonce. Fort des chiffres qui lui avaient été remis par les bureaux de statistiques nationaux ; le président américain avait pu proclamer une victoire sur le chômage pour le mois de Mai. Dans la foulée, le président américain avait prédit une rapide remontée économique qui relèguerait aux calendres grecques les perturbations dues à la pandémie du nouveau coronavirus. Mieux le président américain, faisant référence aux manifestations anti-racisme dans le pays, avait déclaré que ces chiffres étaient un triomphe « d’égalité ». Des déclarations qui s’avèrent être infondées.

Trump induit en erreur…

Il y a une semaine, vendredi dernier, le ‘’Bureau of Labor Statistics’’, (BLS) autrement, le Bureau des statistiques du travail américain, publiait un rapport faisant état d’une baisse du taux de chômage de 14.7 % pour le mois d’Avril à 13.3 %, pour le mois de Mai. Avec réduction notable du taux de chômage dans la population afro-descendante et comme facteur inductif, la création de 2,5 millions de nouveaux emplois. La plus forte augmentation mensuelle de nouveaux emplois depuis que le BLS a commencé à suivre la série de données en 1939.

S’exprimant depuis les jardins de la Maison-Blanche ce vendredi 05 Juin, le président Trump avait déclaré : « Cela montre que ce que nous avons fait est juste, (…) c’est un triomphe de l’egalité. (…) j’espère que George[Floyd] regarde vers les bas en ce moment et dit que c’est une grande chose qui se passe pour notre pays. C’est un grand jour pour lui. C’est un grand jour pour tout le monde ».

Seulement après ces déclarations, le BLS s’était vu dans l’obligation de publier publiquement un errata au précédent rapport, expliquant à cause de la pandémie, il avait omis certaines données. Du coup, le triomphe annoncé par le président n’avait plus sa raison d’être se transformant même pour la population noire américaine en cuisante défaite. Selon les derniers chiffres, le taux de chômage en Mai, avait bien baissé pour les travailleurs blancs, à 12,4% contre 14,2% en avril, idem pour les latino-américains de 18,9% à 17,6%. Mais pour les travailleurs noirs et ceux d’origine asiatique, le taux avait en revanche, augmenté passant respectivement de 16,7% à 16,8% et de 14,5% à 15%.