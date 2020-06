En France, la possibilité un remaniement ministériel imminent fait les choux gras de la presse. Un remaniement au plus haut degré, puisque le poste de chef de gouvernement pourrait voir s’opérer un changement à son niveau. Édouard Charles Philippe, premier ministre français depuis le 15 mai 2017, ancien membre du Parti « les Républicains » et ancien proche lieutenant d’Alain Juppé, pourrait donc voir avec les prochains jours, s’achever plus de 36 mois à la tête de l’exécutif français. Et depuis, les supputations sur son probable remplaçant allaient bon train.

Des rumeurs persistantes…

Les premières rumeurs sur un potentiel départ du « fusible » Philippe, étaient apparues dans la presse française dès le début du mois de Mai. Annonçant des sources proches de L’Elysées, des médias avaient fait mention d’une certaine « conviction » du président Macron dans son désir de renouvellement de la tête de son exécutif. Un point important quand l’on sait la réticence du Chef de l’Etat français à se séparer de certains membres clés de son dispositif gouvernemental. Des rumeurs qui revenaient donc, et cette fois avec des noms de potentiels remplaçants.

Si le nom de Bruno Le Maire, actuel ministre de l’économie, avait été évoqué, celui-ci s’était dépêché de publier sur Twitter qu’il n’était pas intéressé par Matignon. « Je ne suis pas intéressé par le poste de Matignon. Je ne suis intéressé que par une seule chose : poursuivre ma mission au ministère de l’Économie et des Finances et être utile à tous les Français » publiait en substance Le Maire ce Dimanche sur son compte à l’oiseau bleu.

De toutes façons, le ministre de l’économie ne semblait pas faire partie des favoris, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian étant selon des sondages, le ministre le plus plébiscité de l’actuel gouvernement. Et de ce fait celui qui serait le mieux coté pour prétendre au remplacement d’Edouard Philippe en cas de départ.