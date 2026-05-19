La Côte d’Ivoire serait plus riche que la France d’ici 70 ans selon la CEDEAO

La Commission de la CEDEAO estime que la Côte d’Ivoire pourrait devenir plus riche que la France d’ici 70 ans, selon des projections économiques présentées lors de la session du Parlement communautaire organisée à Abuja du 4 au 17 mai. Le Dr Kalilou Sylla, commissaire chargé des affaires économiques et de l’agriculture, a révélé que ces estimations proviennent des Nations Unies et d’universités mondiales de premier plan.

Ces projections interviennent au moment où la France, actuellement septième puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut nominal de 2 919 milliards d’euros en 2024, affiche une trajectoire de croissance atone. La croissance française s’est établie à 0,9 % en 2025 et devrait rester au même niveau en 2026, selon les prévisions officielles. L’inflation, qui rebondissait à 2,2 % en avril 2026, pèse sur le pouvoir d’achat des ménages français, tandis que le déficit public demeure à 5,1 % du produit intérieur brut.

Les perspectives de croissance ouest-africaines

Selon le Dr Sylla, le Ghana et la Côte d’Ivoire devraient se classer parmi les quinze économies les plus importantes du monde d’ici 25 ans. De son côté, le Nigeria, déjà leader des exportations dans la région, est appelé à devenir la cinquième puissance économique mondiale dans un délai de 50 ans, d’après ces projections. À plus long terme, la Côte d’Ivoire pourrait même dépasser la France en termes de richesse, d’ici environ 70 ans, selon ces projections.

Ces perspectives reposent sur l’idée d’un renforcement de l’intégration économique au sein de la CEDEAO. Le commissaire a souligné que la croissance de la région dépendra avant tout des échanges intra-africains, estimant que l’avenir économique du Nigeria est étroitement lié aux marchés ouest-africains, bien plus qu’aux marchés américain ou britannique.

L’intégration régionale, condition sine qua non

Dr Sylla a appelé les États membres à renforcer leur coordination politique et économique. Il a souligné que le Nigeria représente le deuxième exportateur avec 70 pour cent de sa richesse, mais que le marché nigérian reste difficilement accessible aux autres nations de la région, classé septième en matière d’accès aux marchés.

Les projections de la CEDEAO dépendent donc de la capacité des gouvernements de la région à établir des politiques claires favorisant l’échange régional et le transfert de marchandises. Sans ces réformes, la commission a averti que « rien ne changera » dans les perspectives de développement économique ouest-africain au cours des décennies à venir.