Elie Semoun a visiblement changé de ton suite à la publication de Jean-Marie Bigard sur le réseau social de Marck Zuckerberg. Dans cette publication qui intervient comme une mise en garde, le compagnon de Lola Marois désigne son ancien collaborateur comme « Petit Elie ». Elle est visiblement intervenue en réaction à la sortie médiatique faite par Elie Semoun pour se prononcer sur les ambitions politiques que nourrit Jean-Marie Bigard.

“Il faut qu’on reste à notre place…”

Sur le plateau d’Europe1, l’acteur qui s’est fait connaître par Vivement lundi ! sur TF1 avait ouvertement manifesté son opposition à cette aventure que tente son ancien compagnon. « Il faut qu’on reste à notre place, on est des bouffons, on peut se moquer des politiques, on est très bien placés pour s’en moquer, mais quand tout à coup on fait partie du clan, c’est plus possible ! », avait lancé Elie Semoun lors de son passage sur Europe1.

« C’est donc un mec extrêmement courageux. Il fonce et prend le risque de se faire couper la langue s’il est allé un peu loin, ou de finir aux oubliettes […] Donc fais gaffe quand tu dis bouffon, parce que le bouffon est un mec très courageux, alors que le bouffon qui n’est pas courageux est un lécheur de trou du c… », avait réagi Jean-Marie Bigard dans sa publication sur Facebook.

“Je m’inquiète pour lui…”

Ce lundi 29 juin, Elie Semoun est revenu sur ses mots à la faveur d’un entretien qu’il a accordé à TéléLoisirs. L’acteur de 56 ans n’a pas manqué de se prononcer sur la dernière publication de son compagnon. Il a également indiqué ne pas manquer de courage malgré encore moins d’affections pour lui.

« J’espère que son action, avec toute sa fougue et sa passion, ne va pas lui porter préjudice, et qu’il ne va pas y laisser des plumes. Je m’inquiète pour lui, c’est surtout ça. Sincèrement, je l’aime beaucoup et je tiens à le dire. Encore une fois, j’ai plutôt envie de lui conseiller de prendre soin de lui et de ne pas oublier qu’il est un artiste […] On lui souhaite quand même bonne chance », a-t-il déclaré après avoir à nouveau martelé que la place d’un comédien n’est pas en politique.