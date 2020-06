Huit personnes ont été arrêtées après les manifestations qui ont éclaté le 30 mai dernier à la station balnéaire du Cap-Skirring située à Ziguinchor dans le Sud du Sénégal. Reconnus coupables des délits de participation à une manifestation interdite, attaque et résistance avec violences et voies de faits envers la force publique, les présumés manifestants ont été condamnés à une peine de prison et à une amende. L’information est livrée par la presse locale ce mercredi 17 juin 2020.

4 millions en guise d’amende et six mois de prison

Les jeunes manifestants qui sont au nombre de huit au total ont été condamnés à une peine de six mois de prison avec sursis assortie d’une amende solidaire de 4 millions de francs CFA. Trois blessés du côté des forces de l’ordre ont été rapportés ainsi que trois autres du côté des manifestants et d’importants dégâts matériels lors de ces émeutes violemment réprimées par les forces de l’ordre. Pour rappel, le procès des cinq présumés acteurs principaux de cette manifestation non autorisée avait été initialement prévue le 09 avant d’être renvoyé au 16 juin.

Suite à l’interdiction par les autorités locales de la manifestation pacifique contre le manque d’eau au Cap-Skirring, les jeunes de la localité avaient voulu organiser un point de presse pour dénoncer cette situation. Les forces de l’ordre dépêchés sur place ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. De violents affrontements s’en sont suivis. La gendarmerie est par ailleurs accusée d’avoir fait usage de balles réelles contre les manifestants occasionnant trois blessés graves.