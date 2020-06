La confirmation par Jean-Marie Bigard, de vouloir se présenter aux prochaines présidentielles a fait énormément de bruit. En effet, face à cette annonce, beaucoup de politiques ont été forcés de réagir, à commencer par le clan LREM, directement concerné. Interrogée, Amélie de Montchalin, secrétaire d’État aux Affaires européennes a été très claire sur le sujet.

Problème, cette dernière a désavoué le président de la République. Au cours de son entretien, la jeune femme a ainsi affirmé préférer parler à la radio ou dans un tout autre média, plutôt que de passer des coups de fil à des personnalités publiques. Une manière de directement critiquer Emmanuel Macron, qui aurait eu Bigard au téléphone quelques jours seulement avant que celui-ci ne se décide à présenter sa candidature.

Emmanuel Macron, désavoué par sa secrétaire d’État

Relativement déçu, Emmanuel Macron n’aurait pas mâché ses mots quant à sa secrétaire d’État, affirmant qu’elle n’avait absolument pas marqué de points auprès de lui, notamment dans la perspective d’un remaniement ministériel qui semble se confirmer. Selon certaines informations, il semblerait d’ailleurs que cette erreur ne soit pas la première, Amélie de Montchalin étant en froid avec Jean-Yves le Drian, ministère chargé des Affaires européennes. Elle ne l’aurait pas prévenu d’un déplacement organisé en Bretagne.

Un remaniement en vue

Aujourd’hui, la communication du président et de ses équipes est vivement critiquée, l’amateurisme des élus et proches du gouvernement étant parfois pointés du doigt. Suite à cette crise sanitaire, le président Macron pourrait donc être tenté de remettre les choses à plat et, pourquoi pas, envisager une nouvelle vague de conseillers et collaborateurs qui lui seraient plus fidèles et plus en adéquation avec sa pensée.