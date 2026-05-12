Fin de la guerre en Ukraine : Moscou reconnaît des avancées mais tait ses exigences

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré mardi 12 mai 2026, lors de son briefing quotidien à Moscou, que les progrès accomplis dans le processus de paix permettaient d’affirmer que la fin du conflit ukrainien « approche véritablement », tout en refusant d’entrer dans « les détails concrets ».

Ces déclarations font suite aux propos tenus le 9 mai par le président Vladimir Poutine, qui avait affirmé, lors de la conférence de presse organisée en marge des célébrations du 81e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie, que la guerre « touchait à sa fin ». Le dirigeant russe n’avait pas développé cette affirmation et avait accompagné son intervention d’une critique du soutien militaire occidental à Kiev.

La trêve de Trump sans lendemain

Le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours lié aux commémorations du Jour de la Victoire. Selon des responsables ukrainiens cités par l’agence Associated Press, la Russie a lancé plus de 200 drones sur l’Ukraine dans la nuit du 12 mai, quelques heures après l’expiration de la trêve à minuit heure locale. Les deux belligérants se sont mutuellement accusés d’en avoir violé les termes avant même son échéance officielle.

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Peskov a indiqué que Moscou « reste ouverte au contact » et a salué le cadre trilatéral de discussions impliquant les États-Unis, précisant que la Russie « accueillera favorablement » les efforts américains à venir. Interrogé le 9 mai par la télévision d’État russe VGTRK, le même Peskov avait qualifié de « trop complexe » la question d’un règlement en Ukraine, estimant que parvenir à un accord de paix constituait « un processus très long et semé d’embûches ».

Des conditions russes non formulées publiquement

Sur la nature des conditions qu’imposerait Moscou pour mettre fin aux hostilités, Peskov s’est contenté d’affirmer que l’offensive « peut s’arrêter à tout moment dès que le régime de Kiev assumera ses responsabilités et prendra la décision nécessaire », ajoutant que Kiev « sait très bien quelles sont les décisions nécessaires ».

Ces exigences, non énoncées publiquement lors du briefing, sont connues par ailleurs : selon des informations rapportées par AP, la Russie réclame un retrait complet des forces ukrainiennes du Donbass et la renonciation de Kiev au soutien militaire occidental — conditions que l’Ukraine assimile à une capitulation et a rejetées.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait indiqué que Washington ne maintiendrait son rôle de médiateur que si des progrès tangibles étaient enregistrés. Aucune date de reprise des négociations trilatérales n’a été annoncée à ce stade.