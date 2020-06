Ce n’est un secret pour personne, depuis le début de l’année 2019, la relation entre le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe a pris une autre tournure. Ces derniers mois, des rumeurs ont foisonné sur le fait qu’Édouard Philippe allait être débarqué de son poste de premier ministre. Les deux hommes de leur côté ont pris le soin de ne rien laisser paraître. Le président dans son discours, affirmait qu’il était satisfait du travail de Philippe et ce dernier quant à lui exprimait son honneur de servir le président de la République.

En interne cependant, il ressort, qu’il y a une véritable tension entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui semble-t-il n’ont plus la même vision sur le mode de gouvernance. Dans un récent entretien médiatique, le premier ministre a fait des déclarations dont les échos sont parvenus aux portes du palais de l’Élysée. Dans les coulisses, on affirme que la sortie médiatique du premier ministre a passablement énervé Emmanuel Macron qui n’a pas du tout apprécié les propos de son Premier ministre.

Philippe parle, Macron n’apprécie pas

L’entretien médiatique date du 16 juin dernier et Édouard Philippe s’était exprimé en ces termes dans les colonnes de Paris-Normandie; “Le chef de l’État sait qui je suis, ce que j’incarne, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. S’il pense à quelqu’un de plus utile, je respecterai son choix en toute loyauté” avait alors affirmé le premier ministre.

Dans l’entourage de Macron une partie des propos de Philippe sonne comme une sorte de défiance à l’endroit du président français. Les plus proches collaborateurs d’Emmanuel Macron ont critiqué cette posture trop audacieuse du locataire de Matignon. “On dirait que Philippe dit : ‘Tout le monde doit se réinventer, sauf moi” ” a indiqué un proche de Macron dans un média local. En tout cas, il ressort qu’Emmanuel Macron n’aurait pas du tout apprécié et il semble qu’Edouard Philippe soit de plus en plus isolé.