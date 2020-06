Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD) se débat actuellement contre des accusations de « prévarication » dont il fait l’objet de la part du trésor américain. Il aurait en termes clairs manqué aux règles éthiques de la structure financière. Le comité d’éthique qui a donc été sollicité dans la foulée a fait son travail et a rejeté les allégations des lanceurs d’alerte contre Akiwumi Adesina. Mais l’oncle Sam n’est pas satisfait. Il demande une enquête indépendante. Cette réaction de Washington n’est pas du tout appréciée par des hommes politiques et anciens chefs d’Etat africains qui ont fait savoir que le trésor américain devrait s’en tenir au rapport du comité d’éthique qui exonère le président de la BAD.

C’est “une honte”

La décision prise par Mme Kaba est opposable en l’état à tous les gouverneurs selon eux. Ils rappellent aussi les bonnes performances de la BAD sous Adesina. Certains membres du personnel africain de l’institution financière ne partagent pas l’avis des soutiens du nigérian. Ils rament à contre-courant. Dans une lettre ouverte adressée justement aux soutiens du nigérian, ils leur font savoir qu’aucun d’eux ne se soucie « des 20 allégations de violation des règles d’éthiques et du fait de leur gravité si elles étaient avérées. Tout se passe comme si , dans la mesure ou le bilan de M Adesina est extraordinaire , il ne faut pas s’attarder sur les questions de gouvernance . Que des supposés leaders politiques, avocats, etc soutiennent cela face au monde entier est une honte et montre que la mauvaise gouvernance dont souffre l’Afrique a des raisons profondes » regrettent-ils.

Les intéressés ont démonté un à un les arguments des soutiens du nigérian. En ce qui concerne la décision du comité d’éthique, les auteurs de la lettre ouverte pense que Mme Kaba a donné son opinion sans, semble-t-il, l’avis des autres membres du bureau. Le gouverneur américain a exprimé son désaccord et il a été suivi dans ce sens par une dizaine de gouverneurs non régionaux qui ont avancé des vices de procédures qui entacheraient la régularité de l’avis du comité d’éthique et par ricochet la décision de Mme Kaba. Le groupe de personnel pense même que quelqu’un qui est sous investigation fusse-t-il le président doit être suspendu administrativement.

De la “mystification et de l’enfumage”

En ce qui concerne les bonnes performances de la BAD sous Akiwimi Adesina, les auteurs de la lettre ouverte pensent que c’est de la « mystification et de l’enfumage ». La banque selon eux est « déstructurée et affaiblie ». Sa « performance est surfaite concernant sa recapitalisation ». Il y a de « l’enfumage au niveau du forum africain pour l’investissement ». « La gestion administrative ne s’est pas améliorée depuis 2015. Elle est catastrophique si l’on se réfère aux données de 2019 ». C’est en somme tout une série d’accusations que ce groupe du personnel de la BAD formule contre la gestion d’Akiwumi Adesina.

Ils diront même que la viabilité financière de la Banque est menacée dans le contexte du Covid-19. L’enquête indépendante sur la gestion de M Adesina est à leurs yeux, importante. Et l’intéressé devrait être le premier à l’exiger si tant est qu’il n’a rien à se reprocher. « Nous sommes pour une investigation indépendante qui respecte les droits de M Adesina » ont-ils réitéré, invitant les administrateurs et gouverneurs non régionaux à ne pas reculer.