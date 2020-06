L’empire du milieu, d’où tout est parti en fin 2019, est en train de faire face à résurgence du coronavirus alors que les autorités avaient annoncé entre temps que l’épidémie était sous contrôle. Ce dimanche, les autorités ont dû mettre sous confinement près d’un demi-million de personnes dans le canton d’Anxin, situé à 60 kilomètres au sud de Pékin dans la province du Hebei, qui depuis mi-juin a été touché par une réapparition du virus que les autorités sanitaires ont décrit comme grave et complexe.

Depuis un moment, le pays avait réussi à maîtriser le virus, mais avec l’avènement de nouveaux cas dans la ville en l’espace de moins de trois semaines, une nouvelle vague de contamination est crainte. Face à cela, les autorités municipales avaient lancé une vaste campagne de dépistage, refermé les écoles, invité les citoyens de la ville capitale à ne pas la quitter et ont confiné des milliers de personnes dans les zones résidentielles considérées comme zones à risque.

Avec le confinement, une seule personne est autorisée par foyer, à sortir une fois par jour en vue de faire des emplettes. D’après les déclarations du ministère chinois de la Santé ce dimanche, 14 nouveaux cas ont été détectés à Pékin lors des dernières 24 heures, portant le nombre total des cas à 311 depuis le début du rebond épidémique.

La situation épidémique dans la capitale est grave et complexe

Le nouvel épicentre a été détecté à Xinfadi, un grand marché du Sud qui fournit l’essentiel des supermarchés et restaurants de Pékin en produits frais. Presque le tiers des cas détectés jusqu’à présent, est relié à la section du marché réservée aux viandes de bœuf et de mouton, a indiqué les autorités municipales ce dimanche lors d’une conférence de presse. D’après un porte-parole de la ville, Xu Hejian, la situation épidémique dans la capitale est grave et complexe. Sur le total des 8,3 millions d’échantillons prélevés jusqu’à présent pour les tests, 7,7 millions ont déjà été testés, a indiqué la municipalité.