Le président de la république du Sénégal s’est adressé à la nation sur la situation sanitaire du pays dans un discours diffusé en direct ce lundi 29 juin 2020. Le chef de l’Etat a annoncé lors de son discours la levée définitive de la mesure d’urgence décrétée au mois de mars dernier. Macky Sall a également annoncé plusieurs mesures allant dans l’allègement des restrictions mises en place pour lutter contre la covid-19. Sa décision est motivée par les urgences économiques et sociales; le Sénégal enregistre 6793 cas de contamination à la covid 19 au 30 juin 2020.

Taux de croissance faible et situation sociale

Actuellement en quarantaine, le président de la république s’est adressé à la nation par vidéo-conférence. Le chef de l’Etat a abordé la question du taux de croissance économique qui aurait régressé de manière significative cette année : “de 6.8% en 2019, il est passé à 1.1%“. Ce taux pourrait être moindre selon le président. Une situation causée par la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné un ralentissement sans précédent des activités. Macky Sall annonce par ailleurs la mise en œuvre prochaine d’un plan de redressement de l’économie nationale, pour la période post covid, qui sera proposé par le gouvernement en conseil des ministres. La levée de l’état d’urgence est également motivée par les tensions sociales causées par le ralentissement de l’économie.

Plusieurs mesures annoncées

“J’ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre feu y afférent à compter de demain 30 juin 2020 à 23 heures” a annoncé le chef de l’Etat. Ce dernier annonce également la réouverture du trafic aérien à partir du 15 juillet prochain alors que les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre. Un renforcement du personnel de santé est également évoqué avec le recrutement de 500 médecins et 1000 professionnels de la santé annoncé pour la période 2019-2020. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics et l’administration devrait reprendre les horaires de bureau habituels (8 heures à 17 heures). Le chef de l’Etat précise que les activités qui ne peuvent se tenir à huis clos demeurent interdites et les marchés restent fermés une fois par semaine pour être désinfectés. Ces mesures interviennent dans une situation sanitaire qui demeure alarmante. En trois mois, le pays a enregistré 112 décès avec 4431 guérisons et 2249 personnes hospitalisées. Le nombre total de contamination est de 6793.