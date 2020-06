Entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, l’entente ne serait pas si parfaite. Un des proches du président français a en effet confirmé les rumeurs de tension qui existent entre les deux collaborateurs. Il s’agit de Philippe de Villiers. A la faveur de son passage dans le 19h de Ruth Elkrief le mardi 9 mai, l’homme politique a révélé des confidences qui lui ont été faites par l’actuel locataire de l’Elysée.

Le déconfinement à l’origine?

Le point de divergence entre les deux hommes serait en réalité la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Alors que le président serait favorable pour un déconfinement rapide, son premier-ministre quant à lui a préféré un déconfinement plus lent. Lors de cette sortie médiatique, Philippe de Villiersa rapporté la conversation qu’il a eue avec le chef de l’Etat le 17 mai dernier.

«Le 17 mai dernier, j’ai eu une conversation avec Emmanuel Macron et je lui ai dit ‘Mais pourquoi, il fait ça Edouard Philippe ? Pourquoi on ne déconfine pas plus vite ? Et pourquoi les mêmes qui nous interdisaient les masques quand c’était nécessaire, nous obligent d’en porter quand ce n’est plus nécessaire ? Pourquoi ?’ », aurait-il posé comme question au président français. Emmanuel Macron quant à lui aurait donné une décrivant l’état de leur relation.

“Un risque pénal…”

« Philippe, il gère son risque pénal », a indiqué l’époux de Brigitte face à la série d’interrogation de Philippe de Villiers. « Il y avait un désaccord entre eux. Et Macron est assez amer de voir qu’Edouard Philippe est plus populaire que lui, parce qu’il voulait déconfiner plus vite. C’est ce qu’il m’a dit ! Il m’a même dit “Sinon le pays va crever ! », a ajouté l’ancien ministre et fondateur du parc du Puy-du-Fou.

Rappelons que l’information selon laquelle, Emmanuel Macron envisage fortement un remaniement dans les prochaines semaines se précise. L’actuel locataire du Matignon aurait même rencontré Nicolas Sarkozy lors d’un déjeuner pour tenter de garder son poste.