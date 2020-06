Ce mercredi, dans l’agglomération de Marseille, des policiers en patrouille font une saisie remarquable. Plusieurs milliers d’euros en argent liquide étaient saisis après un simple contrôle de routine. De l’argent qui selon les autorités policières seraient issus de trafics de drogue locales. La Cité phocéenne, toujours très active en fait de trafic et ce malgré le contexte de crise sanitaire dans lequel le pays est plongé, serait depuis un certain temps le théâtre d’une « guerre de territoire » entre trafiquants et force de l’Ordre.

200 000 euros saisis

200 000 euros en liquide et en petites coupures, tel avait été le butin de la police municipale de Marseille, après un contrôle de routine à la sortie de la cité Fos Colombes, dans le 3e arrondissement. Les policiers quoique intrigué par le véhicule un scooter flambant neuf, étaient loin d’imaginer faire un telle découverte. Le fait est que les passagers, qui s’étaient révélés être des trafiquants, dont l’un, le conducteur était fiché, étaient déjà dans un état de fébrilité extrême pour avoir grillé un stop et surtout par la nature de la cargaison qu’il transportait dans leur sac.

Bloqués dans circulation, ce qu’ils désiraient le moins, c’était de voir des policiers s’intéresser de trop près à leurs personnes. Mais leur moto, un ”TMAX de marque Yamaha” valant plus de 5000 euros était ce qui avait le plus attiré l’attention des agents des forces de l’ordre. Coincés par la circulation, les trafiquants n’avaient eu d’autre choix que de prendre leurs jambes à leur cou, avant de se faire très rapidement rattrapés.

Le mois dernier , la police marseillaise avait initié un combat sans merci contre les poches de trafics et le trafiquants de la ville ; avec de multiple interpellations qui avaient permis la saisie, selon la presse locale, de près de 80 kilogrammes de cannabis. Mais la saisie de ce mercredi était elle exceptionnelle à cause du montant de la somme récupérée.