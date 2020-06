Dans une lettre ouverte adressée ce mardi à ses collègues, la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO, Linda Kebbab, a invité ses pairs à désapprouver fortement les écarts de conduite de leurs collègues. Elle a mis en garde contre les actes personnels qui induisent dans « l’abîme des critiques » l’ensemble de la police. Elle a appelé les policiers à faire attention à l’effet loupe d’un évènement qui permet de “caricaturer” la profession, et qui détruit son image.

« L’écrasante majorité des Français le sait, a conscience des épreuves que nous traversons, et exprime sa gratitude envers les policiers. Mais une crise profonde progresse dangereusement dans notre pays. Elle divise les citoyens, exacerbe les haines, fragilise le pacte républicain, » écrit Linda Kebbab. Face à cette crise, la déléguée syndicale regrette que, la police nationale face à qui, « chacun est en droit d’attendre l’exemplarité », soit malmenée, réduite à une caricature. « Dans cette France qui traverse des turbulences, vous serez plus scrutés, jugés, déshumanisés. Travestie, manipulée, l’image servira les idéologies les plus déviantes » a-t-elle prévenu ses collègues à qui, elle s’est adressée sans distinction de grade ou de corps.

“Le racisme et la violence illégitime sont à proscrire”

Linda Kebabb a donc invité ses pairs à avoir une conduite exemplaire. « Sous l’effet de la peur ou de la colère, il arrive que nous prononcions un mot honteux. Ce n’est pas grave. Nous n’avons pas l’obligation d’être parfaits, seulement exemplaires ». « En revanche, le racisme et la violence illégitime sont à proscrire. Celui qui frappe un homme menotté, qui verbalise le rejet de l’autre, a craché sur son uniforme, et sur l’ensemble de ses collègues. Ne sous-estimez pas l’effet loupe d’un événement. Comprenez que la marginalité sera pour nos détracteurs l’opportunité de polariser les conflits et pour leur auditoire une raison de les suivre » a poursuivi la syndicaliste.

Aux supérieurs hiérarchiques, elle les a invités à rester proche des agents qu’ils envoient sur le terrain, afin de leur servir d’exemple. « Aux chefs, placez-vous en avant des agents dont vous avez la responsabilité pour les guider, et derrière pour les soutenir. Votre rôle indispensable doit être cette mesure de bienveillance permanente, et du courage dans l’intérêt collectif, comme la typicité de cette feuille de chêne qui ne dissocie jamais l’autorité de la justesse », écrit Linda Kebbab.