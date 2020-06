Le chef du groupe parlementaire La République En Marche (LREM) à l’Assemblée nationale française, Gilles Le Gendre a lancé une pique au Premier ministre Edouard Philippe, dans une note adressée au locataire de l’Elysée Emmanuel Macron. L’information a été donnée dans l’après-midi de ce vendredi 05 juin 2020, par un média français, qui a révélé le contenu de la missive. Ainsi, Gilles Le Gendre a réprimandé la gestion faite par Edouard Philippe. Faisant référence à des échanges entre ce dernier et Emmanuel Macron, le président du groupe parlementaire LREM a estimé qu’« un changement n’a de sens qu’au service de ta vision (notre “réinvention”) des deux prochaines années : le plan de reconstruction, le rééquilibrage politique (retour urgent du “dépassement”), la méthode (“concorde”).»

Edouard Philippe, pas très interventionniste

Gilles Le Gendre s’est d’abord attaqué à l’attitude de l’actuel Premier ministre, qu’il juge pas très interventionniste « dans les affaires de la majorité ». Pour lui, « le gouvernement doit être un vrai collectif, ce qui n’a jamais été le cas pendant trois ans», tout en estimant que le Premier ministre idéal doit se limiter à « l’opérationnel et l’animation de la majorité ». Dans ce contexte de pandémie, et de crise économique et sociale, le profil idéal d’un Premier ministre est difficile à trouver, d’après Gilles Le Gendre. Il a premièrement nommé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qu’il voit au poste de locataire de l’Elysée.

Il « porterait parfaitement la reconstruction »

A l’en croire, ce dernier «envoie le bon signal politique ; saura gérer la majorité, dans la complexité actuelle de sa composition ; offre un contraste de générations avec toi qui n’est pas inintéressant», tout en soulignant cependant qu’« il appuiera peu l’élan que nous souhaitons donner». Deuxièmement, il a évoqué le nom de Bruno Le Maire, actuel ministre français de l’économie, puisque selon lui, il « porterait parfaitement la reconstruction ». Il le présente comme quelqu’un ayant des « pensées et discours limpides », même s’il lui trouve un « faible charisme ».