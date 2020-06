Le préfet de Paris, Didier Lallement a apporté son soutien aux policiers via une lettre dans laquelle il les exhorte à « ne pas douter ». L’information a été donnée par un média français, ce jeudi 11 juin 2020, qui a précisé que la missive a été adressée hier mercredi. Une source policière a confirmé le contenu de la lettre qui a été publié sur les réseaux sociaux. « Dans cette période si particulière où les mises en cause de notre action sont permanentes et de plus en plus agressives, je veux vous dire qu’il ne faut pas douter » a laissé voir Didier Lallement, dans cette correspondance intitulée « Ne doutez pas ! ». Le préfet a appelé les policiers à ne point douter de la République.

Il les a appelé à ne pas douter d’eux-mêmes

Exhortant également les forces de l’ordre à ne pas douter de la police nationale et de leurs patrons policiers, Didier Lallement les a appelés à ne pas douter d’eux-mêmes. Il a admis le fait qu’il peut y avoir des racistes dans les rangs des policiers « comme il y en a malheureusement dans toutes les professions, ni plus ni moins ». Cependant, il a écrit que ceux-ci doivent être mis à l’écart. « Si le doute est possible dans cette période, il ne doit pas paralyser l’action de sécurité que les citoyens attendent. Je sais qu’il vous faut des moyens pour continuer votre travail, notamment pour réaliser des interpellations en toute sécurité » a-t-il fait savoir.

Sans eux, il n’y aurait eu de « confinement réussi »

Didier Lallement a par ailleurs écrit que les personnes « qui prétendent que la violence est structurelle dans les actions de la police, mentent ». Toujours dans sa lettre, il a fait comprendre aux policiers que sans eux, il n’y aurait pas eu de « confinement réussi ». Notons que les mots du préfet de Paris interviennent quelques jours après les annonces du ministre de l’intérieur Christophe Castaner, dont la fin de la méthode d’interpellation dite d’ « étranglement », faisant fortement réagir les syndicats de police.