Karine Le Marchand est l’une des animatrices télé les plus célèbres de France, celle qui est le visage de l’émission l’amour est dans le pré, diffusée sur la chaîne M6 ne laisse personne indifférent. Il faut dire que l’ex-compagne de Lilian Thuram a l’habitude de dire haut et fort ce qu’elle pense quitte à s’attirer les foudres du grand public. Ce vendredi 05 juin, Karine le Marchand était invitée de l’émission C à vous où elle a fait des révélations croustillantes.

La sublime quadragénaire est revenue sur sa carrière à la télé et elle s’est confiée sur les obstacles qu’elle a dû affronter. L’animatrice s’est notamment attardée sur la question du racisme, pointant du doigt l’attitude de certaines chaînes françaises. Pour ses projets futurs, l’animatrice a laissé entendre qu’elle envisage de se lancer en politique. La suite de l’entretien est devenue un peu plus cocasse lorsque Karine le Marchand a livré une drôle d’anecdote.

Les gendarmes ont pensé à autre chose

Les faits se sont déroulés il y a quelques semaines lorsque la France vivait au rythme du confinement, coronavirus oblige. Pour rester en contact avec son public Karine le Marchand donnait régulièrement rendez-vous à ses fans sur le réseau social Instagram. “J’étais confinée en province et j’avais trois ados qui prenaient tout le wifi. Donc je prenais ma voiture et j’allais au village à 5km et je me mettais dans ma voiture. Mais je me suis faite arrêtée un jour par les gendarmes parce je pense qu’ils pensaient que je tapinais !” dira Karine Le Marchand toute hilare. Les gendarmes pensaient que Karine Le Marchand attendait peut-être un “client”. Cette aventure a bien fait marrer l’animatrice.