Un étudiant a été condamné à quatre mois de prison avec sursis simple par la justice française, après avoir agressé des responsables universitaires et des forces de l’ordre. Agé de 21 ans et résidant dans la commune de Caen depuis 2017, cet étudiant en psychologie est devenu agressif envers ses camarades, qui vivent dans la même résidence que lui à Hérouvill-Saint-Clair. Lors de son entretien avec le directeur du centre régional des œuvres universitaires (CROUS), il avait semblé être ailleurs. Quelques temps après, les comportements agressifs ont repris. Il s’est violemment attaqué à une étudiante qui tenait l’accueil, et avait menacé de mort le directeur du Crous.

Il a nié les faits

La police est finalement intervenue. Au cours de sa garde à vue, il a résisté aux policiers et a demandé à l’un d’entre eux de venir se battre. Par la suite, il l’a insulté. Devant le tribunal correctionnel le mercredi juin 2020, le mis en cause a nié les faits, excepté l’insulte. Il a dit l’avoir fait parce que les policiers l’ont mis à terre. Depuis l’incident, il a quitté sa résidence et vit chez une autre personne. Jusqu’à présent, il n’a apporté aucune explication à son attitude. Par ailleurs, il devra verser une somme de 500 euros aux policiers qui se sont constitués partie civile.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’un étudiant agresse un policier. En 2019, la justice française avait condamné à quatre mois de prison avec sursis un étudiant qui avait insulté un commissaire de police lors d’une manifestation à Nice.