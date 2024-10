Maghreb: en France, augmentation des étudiants en provenance de ce pays

Photo Unsplash

Dans le monde, la France rayonne en matière d’éducation. En effet, l’Hexagone peut compter sur plusieurs établissements de très belle qualité pour attirer de nombreux étudiants, qu’ils soient Français d’ailleurs, ou étrangers. Au Maghreb, Algérie et Maroc y sont particulièrement représentés.

En tout et pour tout, ce sont 430.466 étudiants étrangers qui se sont inscrits en France, pour l’année 2023/2024. Une hausse de +4.5% en un an et de 17% sur les cinq dernières années. Parmi les nations les plus représentées ? La Chine, les pays d’Afrique subsaharienne, mais aussi et surtout, le Maghreb, avec en tête, l’Algérie et le Maroc, qui envoient énormément de futurs jeunes diplômés.

Algérie et Maroc, bien représentés dans les universités françaises

On observe toutefois une tendance légèrement différente entre ces deux pays. Entre 2023 et 2024, ce sont 4% d’étudiants marocains en moins qui se sont rendus en France pour y étudier. En revanche, le nombre d’étudiants algériens ayant sauté le pas a augmenté de 7% en l’espace de 12 mois. Pourquoi une telle disparité ? Le modèle français semble souffrir d’une certaine forme d’érosion.

Aujourd’hui, les jeunes étudiants marocains privilégient le fait d’étudier chez eux ou ailleurs en Europe. A contrario, les universités françaises attirent les étudiants algériens qui semblent estimer que les cours dispensés sont largement à la hauteur, si ce n’est plus encore, de leurs attentes.

L’Inde, pays le plus représenté

En Europe, les étudiants étrangers les plus représentés sont les étudiants indiens. Ces derniers sont suivis par les étudiants chinois et marocains qui au niveau continental, occupent ainsi la troisième position de ce podium. Le nombre d’étudiants algériens arrive un peu plus loin, avec 13.321 titres de séjours délivrés sur l’ensemble du continent, pour mener des études.