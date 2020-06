Suite à la plainte d’une femme, portée contre un prêtre de Breteuil qui l’aurait violée, auprès de son évêque, le prêtre a accepté de renoncer à sa charge de curé à la demande de l’Eglise, après qu’une enquête pénale ait été lancée. « Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin a demandé au prêtre de renoncer à sa charge curiale, ce qu’il a accepté. Au 30 juin, il n’aura plus de charge paroissiale » en attendant la fin de l’enquête ouverte par le parquet de Beauvais et d’un éventuel jugement, a expliqué le diocèse.

Le clerc mis en cause est originaire de Kinshasa, capitale de l’actuelle République démocratique du Congo. «Une enquête a débuté au mois de mai après la plainte d’une femme qui se dit être victime de viol de la part d’un prêtre. Cette enquête est toujours en cours », a déclaré de son côté le parquet de Beauvais.

L’Eglise disposée à collaborer avec la justice

La femme, d’après le parquet « reconnaît qu’il y a eu une relation amoureuse qui s’est installée entre les deux et estime que dans le cadre de cette relation, il a profité d’une certaine emprise qu’il avait sur elle pour obtenir une ou plusieurs relations», précisant que le prêtre n’avait pas encore été entendu dans le cadre de l’enquête.

La décision prise par l’évêque du diocèse, et dont l’annonce a été faite ce week-end à la paroisse, a fait suite à une enquête canonique menée avant le confinement. L’Eglise locale a annoncé avoir appris lundi via la presse qu’une enquête pénale était en cours et a affirmé que l’Eglise est « disposée à collaborer avec la justice».