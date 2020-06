En France, un trafic de drogue a été démantelé, au sein même de la prison de Fresnes. En effet, depuis plusieurs, moi un véritable trafic de stupéfiant s’est mis en place. Les autorités elles, ont arrêté quatre personnes. La justice les a condamné à des peines allant de six mois à cinq ans de prison.

Dans les faits, un ancien surveillant de la prison de Fresnes ainsi qu’une aide-soignante et deux autres personnes, une civile et un détenu, ont été arrêtées par les autorités. Ces derniers, comparaissaient pour « corruption », « acquisition, transport, offre, détention de stupéfiants » ainsi que pour complicité. Les faits eux, remontent au mois d’août 2018. À l’occasion d’un contrôle de routine, le surveillant alors âgé de 24 ans, a été arrêté avec deux plaquettes de résine de cannabis, de 110g. Il a alors rapidement avoué être surveillant à Fresnes et était sur le point de ramener cette résine à un détenu qu’il côtoyait à la cantine.

Un trafic de drogue, en pleine prison

Pour ces faits, ce dernier a été condamné à 30 mois de prison, dont 12 avec un sursis probatoire. Le détenu lui, a été transféré du côté de Nanterre et a écopé d’une peine de 5 ans de prison supplémentaire. Un véritable « suicide judiciaire » aux yeux de Me Julien Dubs, l’avocat du surveillant qui affirme que son client a été choqué par la dureté de la vie carcérale. Lui, criblé de dettes, a été forcé de trouver une nouvelle source de revenus. Il avait déjà effectué une première livraison, pour une rémunération de 100 euros.

Quatre personnes arrêtées

Dans cette affaire, une aide-soignante au sein de l’hôpital de Fresnes, la compagne du détenu, était de mèche. Celle-ci récupérait la drogue avant de la remettre au surveillant qui faisait ensuite la transaction. Elle a également été condamné par la justice à 30 mois de prison, dont 12 avec sursis. Une jeune femme que son avocate a affirmé être sous emprise, suivant les demandes et les recommandations de son compagnon, sans vraiment réfléchir aux conséquences de ses actes. Sa cousine, qui servait de relais téléphonique entre la jeune femme et le surveillant, a été condamné à 6 mois de prison.