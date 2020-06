Igor Yourievitch Bogdanoff et Grichka Yourievitch Bogdanoff sont des frères jumeaux français, présentateurs de télévision, producteurs et essayistes scientifiques qui, depuis les années 1970, ont présenté divers sujets de science-fiction, de science populaire et de cosmologie. Des stars françaises de la télévision maintenant dans le collimateur de la justice avec une instruction du Parquet de Paris engagée contre eux pour révéler leur implication dans une sordide affaire d’escroquerie.

Un coup dur pour leur image de marque

« Escroquerie aggravée sur personne vulnérable » ce serait selon la presse française, le délit qui aurait motivé le Parquet de Paris à faire engager une instruction sur la personne des frères Bogadanoff et de la relation qu’il entretenait avec un de leur amis, un dénommé Cyrille P. , rencontré en 2017 et disparu en 2018 suite à un suicide. Dans les faits, les frères Bogadanoff accompagné d’un troisième larron, un « fils de diplomate franco-congolais » aurait réussi à soutirer à Cyrill P ; une fortune issue de l’Hôtellerie, la bagatelle somme de 1.5 millions d’euros. Le tout pour les frères de pouvoir relancer leur émission scientifique alors sur le déclin, ‘’Temps X’’ et pour le fils de diplomate, un projet de film au Congo.

Selon le Parquet de Paris, les Frères jumeaux, conscients de la vulnérabilité émotionnelle et psychologique de leur « ami », il aurait été diagnostiqué d’une psychose maniaco-dépressive, auraient savamment manœuvré pour avoir sur lui une telle emprise, qu’il n’avait pu de raison leur opposer une grande résistance. Un procès en correctionnel pourrait être requis. Tous deux docteurs en sciences exactes, physique théorique pour Igor et Mathématiques pour Grichka, les deux frères seraient tous les deux professeurs à l’université des Sciences appliquées de Belgrade en Serbie, et titulaires de la chaire de cosmologie générale.