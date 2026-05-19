Bénin : Plus de 90 kg de cocaïne saisis dans le port de Cotonou

L’Unité spéciale de Police fluviale et maritime (USPFM) a annoncé la saisie de plus de 90 kilogrammes de cocaïne au port de Cotonou, dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic international de stupéfiants par voie maritime.

L’intervention s’est déroulée du 16 au 17 mai 2026 dans le bassin portuaire de Cotonou. Selon les informations communiquées par la page Facebook de Police Républicaine, les agents ont mené une opération de surveillance et de récupération de produits psychotropes à bord d’un navire battant pavillon étranger.

Les policiers ont découvert cinq ballots de produits suspects dissimulés dans la crépine d’un navire. Les analyses effectuées par la suite ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne, pour un poids total évalué à plus de 90 kilogrammes. Les produits saisis ont été remis à l’Office central de Répression du Trafic illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID) pour exploitation technique et poursuite des investigations.

À travers cette opération, les autorités sécuritaires mettent en avant le renforcement des capacités opérationnelles de l’Unité spéciale de Police fluviale et maritime dans la lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime. Cette saisie intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des espaces portuaires et maritimes du Bénin, régulièrement exposés aux réseaux internationaux de trafic de drogue.