Samedi, le président américain Donald Trump a repris un tweet du représentant républicain de Floride Matt Gaetz, qui a écrit : « Je préférerais que les États-Unis n’aient pas d’équipe de football plutôt qu’une équipe de football qui ne représentera pas l’hymne national ». Il a personnellement ajouté au tweet lui : « Je ne regarderai plus beaucoup! ». Ces tweets interviennent, après que les dirigeants du football américain aient annulé une politique qui forçait les joueurs à se tenir debout lors de l’exécution de l’hymne national.

« Vous ne devriez pas pouvoir jouer sous notre drapeau en tant qu’équipe nationale si vous ne vous tenez pas debout quand il est levé” avait ajouté Matt Gaetz. Face à cette dénonciation des dirigeants américains, la Fédération internationale de football, (FIFA) a invité ce lundi à « la tolérance, le respect mutuel et le bon sens. » La règle avait été adoptée en 2017, lorsque le capitaine américain Megan Rapinoe s’était agenouillé à l’appui de Colin Kaepernick. La semaine dernière, la règle a été annulée lorsque la fédération américaine de football a constaté un changement de sentiment dans le public depuis la mort de George Floyd.

“Nous devons tous dire non au racisme”

« La FIFA plaide fortement pour la tolérance, le respect mutuel et le bon sens lorsque des questions aussi importantes sont débattues », a déclaré la fédération dans un communiqué à l’Associated Press, questionnée sur la réaction de Trump. « La FIFA a une approche de tolérance zéro face aux incidents de toutes les formes de discrimination dans le football, comme indiqué dans les Statuts de la FIFA. Nous devons tous dire non au racisme et non à la violence. »

Par ailleurs, lors d’un dîner en janvier au Forum économique mondial en Suisse, le président de la FIFA, Gianni Infantino avait annoncé au président Trump, de faire en sorte que le rêve américain devienne une réalité sur le plan mondial. Mais en réponse au tweet du président américain, l’instance dirigeante du football mondial a affirmé que la « position d’Infantino sur les droits du joueur à s’exprimer contre le racisme, la discrimination et la violence a été clairement énoncée il y a deux semaines et qu’elle n’a pas changé ». En effet, le président de la FIFA avait annoncé son soutien aux manifestations sur le terrain après que le joueur américain Weston McKennie ait porté un brassard en jouant pour Schalke en Allemagne avec le message manuscrit «Justice for George».