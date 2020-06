Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a estimé que le fait de poser un genou à terre, est un symbole d’assujettissement. Dans un entretien accordé à une station de radio britannique ce jeudi 18 juin 2020, il a fait savoir que « cette histoire de mettre un genou à terre, je ne sais pas, peut-être que ça a une histoire plus large mais ça semble être tiré de Game of Thrones, et ça me semble être un symbole de soumission et de subordination plutôt que de libération et d’émancipation ». Il a par ailleurs ajouté que lui-même ne mettait le genou à terre que « devant la reine et devant madame, quand je lui ai demandé de m’épouser ». Ces propos ont suscité l’indignation du parlementaire travailliste David Lammy.

Des propos « embarrassants »

Le député a qualifié les propos du chef de la diplomatie britannique d’ « insultants » à l’encontre du mouvement Black Lives Matter, mais aussi assez « embarrassants » pour le ministre. Face aux critiques, il est venu éclaircir ses dires sur Twitter. « Pour être clair : j’ai le plus grand respect pour le mouvement Black Lives Matter et les sujets qui les animent. Si les gens souhaitent s’agenouiller, c’est leur choix et je le respecte. Nous devons tous nous unir pour lutter contre les discriminations et les injustices sociales » a-t-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu.

Des joueurs ont posé le genou à terre

Notons que depuis la mort de George Floyd, un Afro-américain dans une interpellation policière aux Etats-Unis, ce geste a été posé par les militants du mouvement « Black Lives Matter », pour dénoncer le racisme et les violences policières. Il est réalisé partout dans le monde, ainsi que par certains policiers, afin d’afficher leur solidarité avec les manifestants. Dans la soirée d’hier mercredi 17 juin 2020, les joueurs de Sheffield United et d’Aston Villa, ont posé le genou à terre avant le début du match, qui marque le retour du championnat anglais de football, après une centaine de jours de suspension à cause de la pandémie de covid-19.