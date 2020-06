Depuis plusieurs jours, le gouvernement américain fait face à une vague de manifestations sans précédent. En effet, des milliers de personnes se sont réunies dans les rues des plus grandes villes du pays afin de réclamer justice suite à la mort de George Floyd, Américain de 46 ans, dont l’arrestation filmée a très mal tourné.

Mais pour le président américain, la situation a pris une toute autre tournure après que le groupe de hackeurs Anonymous ait décidé de refaire parler de lui. Sur les réseaux sociaux, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, vidéo au cours de laquelle les Anonymous reviennent sur les accusations de violences et de corruption effectuées à l’encontre de la police de Minneapolis. Selon eux, 193 personnes ont été tuées par la police du Minnesota au cours des dernières années.

Anonymous s’en prend à Donald Trump

Souhaitant exposer les crimes de ces policiers, les hackeurs ont alors brouillé le site web de la police locale avant de publier les adresses emails, mots de passe et CV de dizaines d’agents. Affirmant que plus personne ne faisait confiance aux autorités, les cyberactivistes souhaitent donc reprendre les choses en main. Toutefois, ces derniers sont allés beaucoup plus loin que prévu en s’en prenant directement au président américain.

Des révélations explosives

En effet, les hackeurs ont affirmé que le président américain est responsable de la mort de Jeffrey Epstein, le milliardaire accusé du viol et des agressions sexuelles de dizaines de mineures. Des documents ont été publiés, dont la véracité reste toutefois à confirmer, prouvant qu’un accord financier entre l’actuel président américain et les parents de mineurs violés ait été passé. Une manière de remettre en cause, selon eux, l’impunité dont jouissent les politiques ainsi que les policiers aux USA.