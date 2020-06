Alors que la mort de George Floyd continue d’attrister des milliers d’américains et de donner lieu à des manifestations monstres à travers le pays, de nombreuses stars ont décidé de se mobiliser. Résultat, si certaines ont confirmé faire des dons pour permettre aux manifestants arrêtés de ressortir libre sous caution, d’autres, comme Floyd Mayweather, ont expliqué vouloir aller plus loin.

Le 25 mai dernier, à la suite de son interpellation, George Floyd est décédé. La vidéo de son calvaire d’environ neuf minutes et fera alors le tour du monde. Depuis, les États-Unis font face à une vague sans précédent de manifestations, les citoyens réclamant plus de justice et moins d’impunité au sein des forces de l’ordre. Face à cette situation d’extrême urgence, Floyd Mayweather, l’ancien boxeur, a confirmé être prêt à financer les funérailles de George Floyd.

Floyd Mayweather s’engage en faveur de George Floyd

Président de la Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe a confirmé cette information sur ESPN. C’est grâce à un ami commun que la star de la boxe anglaise a réussi à entrer en contact avec la famille du défunt, avant de lui faire cette proposition, finalement acceptée. Les funérailles elles, auront lieu le 9 juin prochain, du côté de Houston. D’ici là, deux cérémonies doivent avoir lieu, l’une du côté de Minneapolis et l’autre du côté de Caroline du Nord, là d’où il était originaire.

Indignation nationale

Pour rappel, cet afro-américain de 46 ans est décédé suite à une interpellation musclée. Le policier Derek Chauvin, 44 ans, s’est agenouillé sur son coup durant plus de huit minutes. Suffoquant, George Floyd a demandé à ce dernier de se retirer, n’arrivant plus à respirer. Après s’être évanoui, Floyd est finalement décédé. Une scène qui a suscité l’indignation à travers les USA ? De New York à Los Angeles, mais également à travers le monde.