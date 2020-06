Alors que des manifestations monstres réclamant la fin de l’impunité policière, des violences et du racisme au sein de la société, la ville de Minneapolis a décidé de réagir. En effet, le Conseil municipal de la ville a confirmé que la police locale allait être démantelée. Une décision qui fait suite à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, tué à la suite d’une arrestation musclée.

Lisa Bender, présidente du Conseil municipal a confirmé cette information au micro de CNN, affirmant que les services d’ordre, tels que les citoyens les connaissent à ce jour, seront démantelé afin d’être reconstruit en lien direct avec la population, qui aidera ainsi à bâtir un nouveau modèle de sécurité et de sûreté. Les fonds actuellement alloués aux forces de l’ordre seront quant à eux reversés sur des projets pour la jeunesse et la ville en général.

La police de Minneapolis, démantelée

Cette décision a été prise par une grande majorité des élus du Conseil municipal, l’idée étant alors d’éviter un veto. Les membres présents ont effectivement estimé que le système de police n’était pas réformable en l’état et qu’il fallait, de fait, tout reprendre depuis le début. Une décision qui pourrait pousser d’autres grandes villes à revoir leurs projets. C’est notamment le cas du côté de New York ou le maire, Bill de Blasio, a confirmé que le budget alloué aux forces de l’ordre allait être réduit et réinvesti, là encore dans la ville et la jeunesse.

Black Lives Matter s’exporte

Pour rappel, la mort filmée de Gorge Floyd a provoqué un mouvement sans précédent, baptisé Black Lives Matter. Des millions d’Américains se sont ainsi réunis dans les villes afin de rendre hommage à la victime et dans le but de réclamer des changements. Le mouvement a gagné en importance et s’est ensuite dirigé vers l’Europe ou ce weekend, que ce soit à Paris, Rome, Bruxelles ou Madrid, des milliers de personnes ont manifesté.