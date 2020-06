Yannick Noah, s’est prononcé sur le décès de l’afro-américain George Floyd tué par des policiers blancs. Lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée sur la chaîne de télévision France 2, le sportif devenu chanteur a déploré le silence de certains sportifs blancs dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Il estime que c’est une injustice qui concerne tout le monde.

Aussi, les prises de position ne devraient-elles pas concernées uniquement selon lui les personnes noires ou métisses. Sur les sorties effectuées très récemment par ses compatriotes Gaël Monfils, Kylian Mbappé ou Jo-Wilfried Tsonga, il fait remarquer que c’est une bonne chose que les jeunes s’intéressent à l’affaire.

“Une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde”

« C’est bien que les jeunes s’en occupent mais, moi, ce qui me gêne, c’est que ce sont tous des métis ou des noirs », a fait savoir la star âgée de 60 ans. « Pourquoi? C’est une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde », a poursuivi Yannick Noah. « Il y a eu des fois des affaires plus ou moins étouffées. Je suis certain que les policiers en général font très bien leur travail, mais les brebis galeuses des fois on les a un peu soutenues », a ajouté le chanteur.

Il a notamment insisté sur le fait que l’option du silence faite par les sportifs blancs le gêne. « Ce qui me rassure en tant que métis, c’est qu’assez rapidement on parle d’injustice. Oui, c’est un noir, ça arrive depuis toujours, mais là tout d’un coup, il y a aussi les jeunes blancs, une jeune génération, qui réalisent qu’il s’agit de leur avenir à eux, ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là. », a-t-il fait savoir.