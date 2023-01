Le policier blanc Derek Chauvin qui s’est tristement illustré par le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd compte faire annuler sa condamnation. Il justifie sa demande par le fait que, le procès ayant abouti à sa condamnation soit fortement médiatisé. Il a également évoqué des « menaces de violences » qui auraient agi sur le procès. Les avocats du policier indiquent que le tribunal a refusé d'organiser les audiences dans une zone rurale de l'Etat, ou à défaut de ne pas avoir logé les jurés à l'écart.

Ils estiment que cette mesure aurait le mérite d’empêcher le jury d’être au courant lors du procès de l’initiative de la ville de dédommager, à hauteur de 27 millions de dollars, les proches de George Floyd. Ils déplorent également le cas d’un juré qui avait caché d’avoir participé aux manifestations ayant suivi la mort de George Floyd. Les procureurs ont été accusés par les avocats d'avoir présenté des témoignages « cumulatifs », de sept policiers et experts sur l'usage de la force.

21 ans de prison

Mais ces derniers ont fait réagi et ont fait remarquer que le procès était « l'un des plus précis et transparent » de l'Histoire. Rappelons que, Derek Chauvin a plaidé coupable de « violations des droits civiques » de George Floyd. Devant un juge fédéral, il a écopé en 2022 d’une peine définitive de 21 ans de prison. Le meurtre de George Floyd avait suscité une vague de réaction au sein de la société américaine. Plusieurs manifestations ont été initiées pour protester contre les bavures policières et plus précisément contre les violences dont les afro-américains sont victimes au quotidien.