Plusieurs semaines après le décès de l’afro-américain George Floyd, des voix continuent de s’élever pour se prononcer sur cette situation. En effet, certaines personnes estiment que le policier Derek Chauvin aurait agi avec préméditation lors de l’interpellation du noir dont la mort a suscité une vague de réactions au sein de la population américaine. C’est le cas de Andre Balian.

“Il savait ce qu’il faisait”

Ce professeur de la Southern Praying Mantis Kung Fu Association du Minnesota avait enseigné au policier il y a environ deux décennies les techniques de combat. Pour lui, en appuyant le genou sur le cou de sa victime, Derek Chauvin « savait ce qu’il faisait et que c’était mal, et ils n’ont pas intérêt à le laisser se tirer d’affaire ». « Il est impensable qu’il n’ait pas su quel type de dommages il était en train de provoquer ou pouvait provoquer dans cette situation », a notamment martelé Andre Balian au sujet de son ancien élève.

Derek Chauvin, un policier violent?

Derek Chauvin n’avait visiblement pas laissé une très bonne impression à son professeur de technique d’arts martiaux. Ce dernier n’a pas hésité à le décrire comme « un abruti » qui passait son temps à dévisager toutes les personnes autour de lui. Le policier qui est le principal mis en cause dans cette affaire n’aurait visiblement pas non plus une très bonne réputation.

Après près de vingt ans de carrière, dans la police de Minneapolis, ville du nord des États-Unis, il est visé par une quinzaine de plaintes pour des abus. L’opinion publique aura gardé de lui, la violente interpellation qu’il a faite à une femme. Il l’avait fait sortir violemment de la voiture pour un excès de vitesse mineur.