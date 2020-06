Le meurtre de l’afro-américain George Floyd continue d’occuper l’actualité aux Etats-Unis. En effet, alors que les manifestants poursuivent leur mouvement d’humeur à travers le pays, le président américain s’est voulu plutôt très menaçant dans un discours qu’il a prononcé ce lundi 1er juin.

Trump veut la fin des manifestations

L’actuel locataire de la Maison Blanche a indiqué qu’il ferait appel à l’armée si les manifestations se poursuivaient dans le pays pour réclamer justice pour le noir américain tué par la police lors d’une interpellation. Dans son discours, le président américain invitait les maires des différentes villes à prendre les dispositions nécessaires afin de rétablir l’ordre.

« Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence massive des forces de l’ordre jusqu’à ce que les violences soient endiguées », a lancé Donald Trump lors de ce discours qu’il a prononcé sur insistance de ses partisans républicains. « Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j’enverrai l’armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux », a poursuivi le milliardaire républicain dans son allocution.

Jay-Z, pour l’évolution du dossier

Notons que pendant qu’il tenait son discours, les manifestants de la Maison Blanche ont été chassés à coup de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Pendant ce temps, les médias américains ont rapporté un geste qu’a posé le rappeur Jay-Z. La star du rap américain a eu un échange téléphonique avec le gouverneur Tim Walz du Minnesota. Les deux hommes ont discuté au cours de cet entretien de l’issue de cette affaire.

« C’était tellement incroyablement humain » a rapporté le gouverneur Tim Walz à propos de cet échange avant de poursuivre : « Ce n’était pas la célébrité internationale de Jay-Z, c’était un père et, très honnêtement, un homme noir avec une douleur viscérale qu’il connaissait ». Notons que suite à cette démarche, l’autorité politique a pris en charge le dossier George Floyd.