Alors que la famille de l’Afro-Américain décédé le 25 mai après une interpellation musclée à Minneapolis préparait ses obsèques; un homme a adressé ,le vendredi 5 juin, au Bureau américain des Brevets et des Marques déposés des Etats-Unis (USPTO) une demande d’enregistrement de son nom. Le requérant qui se nomme Munemo Mushonga dit vouloir utiliser son nom pour la télévision ou le cinéma. Ce qui lui permet de percevoir après une réponse positive venant de l’USPTO des droits sur tous les producteurs qui utilisent le patronyme de George Floyd pour des programmes télé ou au cinéma. Une requête qui étonne puisque Munemo Mushonga n’est pas un membre de la famille de l’Afro-Américain assassiné. Et plus encore, il ne travaille par dans le domaine du show-business.

Un enregistrement compliqué

En effet, l’adresse que le demandeur nommé Munemo Mushonga a indiqué dans sa requête est celle d’une entreprise spécialisée dans le domaine du BTP à Miami. Lui-même dit résider dans l’Etat de Rhode Island. Il faut noter qu’il n’a pas précisé clairement dans sa demande l’usage qu’il veut en faire. Questionné par un média américain sur sa réelle motivation il n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet.

Toutefois, avant qu’une tierce personne n’enregistre un nom, elle doit avoir sur elle une autorisation signée par la personne qui porte ce nom. En outre le Bureau américain des Brevets et des Marques déposés des Etats-Unis a déjà indiqué ne pas être en mesure d’accepter l’enregistrement du nom d’une personne connue et décédée.