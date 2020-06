Le noir américain Gorges Floyd décédé le 25 mai dernier dans une affaire de violence policière pendant son interpellation par un policier blanc, Derek Chauvin à Minneapolis aux USA, serait mort contrairement aux versions officielles, « d’un homicide causé par une asphyxie due à une compression du cou et du dos qui a entraîné un manque de circulation sanguine vers le cerveau, » d’après une autopsie indépendante ordonnée par sa famille. L’autopsie a été réalisée par l’ancien médecin légiste en chef de la ville de New York, Michael Baden, qui jadis avait effectué une autopsie indépendante de Jeffrey Epstein.

En raison des actes de violence orchestrés un peu partout dans le pays, le couvre-feu décrété à Washington après une nouvelle nuit de troubles, a été prolongé et avancé de quatre heures par la mairie de la ville capitale. Cette mesure dérogatoire débutera à 19 heures, heure locale, au lieu de 23 heures la veille, et sera en place “pendant deux jours“. De même, New York sera aussi placé sous couvre-feu dès ce lundi selon une déclaration de sa mairie sur Tweeter.

Les ordres de Trump

Par ailleurs, le président Trump a invité les gouverneurs des différents Etats à dominer la situation. Il leur a demandé en effet d’employer la manière forte face aux manifestations et aux émeutes. « Vous devez dominer. Si vous ne dominez pas, vous perdez votre temps. Ils vont vous écraser. Vous allez ressembler à un tas d’imbéciles », avait lâché le président. Une déclaration qui a encore envenimé la situation.