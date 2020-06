Suite à l’épidémie de covid-19, l’Italie a décidé d’opter pour un vaste programme de relance économique, qui devrait lui permettre de retrouver un niveau plus stable d’ici les prochains mois. Pour se faire, des milliers de clandestins pourraient obtenir des papiers, du moins, de manière temporaire.

En situation irrégulière, des centaines d’immigrés vont avoir l’opportunité, si l’employeur le demande, d’obtenir un titre de séjour. En revanche, pour que ces derniers puissent en bénéficier, il faut avoir travaillé dans le secteur agricole, ou envisager de le faire. Si l’avancée est positive aux yeux de certains, Yvan Sagnet, président de l’association NoCap, souhaite que cette approche puisse fonctionner pour tous les immigrés illégaux actuellement présents en Italie, en utilisant une approche plus en phase avec le droit de la personne et non pas en fonction des besoins.

L’Italie va régulariser les sans-papiers

Le secteur agricole, principal bénéficiaire ? Pour Paolo Naticchioni, économiste à l’Institut national de protection sociale (INPS) et professeur à Roma Tre, le choix était évident. Dès le début de la crise la ministre de l’Agriculture s’est directement impliquée afin de répondre aux besoins du secteur agricole qui s’est manifesté. Cette aide a toutefois été élargie au secteur de l’aide à domicile. Pour l’économiste, cela risque cependant de causer des problèmes puisque les clandestins vont tenter de se faire régulariser avant de changer de métier.

200.000 personnes concernées

En tout et pour tout, ce sont 200.000 personnes qui pourraient ainsi obtenir des papiers. Seuls les immigrés arrivés en Italie avant le 8 mars pourront en bénéficier, au même titre que les clandestins dont le titre de séjour est arrivé à expiration depuis la fin octobre 2019. Pour les populations, l’idée est bonne même si certains doivent être convaincus. En effet, les employeurs vont devoir accepter de débourser d’importantes sommes pour régulariser et payer les frais et autres taxes de leurs futurs employés.