La population malienne a réclamé le départ du Président Ibrahim Boubacar Keïta ce vendredi 05 Juin, à la place de l’indépendance de Bamako. Munis d’instruments de musique pouvant faire résonner au mieux leurs voix, plus de 20. 000 Maliens se sont levés pour appeler à la démission du Président. « IBK démission ! IBK dégage ! » Ont-ils crié sur la place de Bamako ce vendredi. C’est l’ancien proche du Président malien, l’imam Mahmoud Dicko aujourd’hui devenu farouche opposant, qui est à la tête de ce rassemblement avec son mouvement religieux, la CMAS.

Il faut dire que tout ce monde reproche au Président réélu en 2018 toute une avalanche de choses. Entre autre nous avons : « gestion catastrophique de la crise multidimensionnelle au Mali ; atteinte à l’intégrité du territoire ; détérioration sans précédent des services sociaux ; paupérisation croissante des populations laborieuses ; gabegie financière ; corruption… ». En effet, l’imam Mahmoud Dicko et son mouvement religieux la CMAS, sont soutenus par le militant anticorruption Clément Dembélé porté par le mouvement de la société civile Espoir Mali Koura (EMK), mais aussi par le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD). En effet les Maliens ne supporteraient certainement plus la manière de gouverner du Président au pouvoir maintenant depuis 2013. Il s’agirait d’une « gouvernance chaotique » qui risque de « précipiter notre pays dans l’impasse ». a-t-il été dit.

La fin du coronavirus

Malgré la propagation de la pandémie de la covid-19, la plupart des 20.000 manifestants n’avaient pas porté de masque. Il faut ajouter qu’à la prison de Bamako, ce soulèvement n’a pas manqué de faire son effet. Cette révolte aurait suscité une « mutinerie » dans la maison de détention de Bamako. 04 morts ont été enregistrés et des blessés aussi. Le gouvernement a annoncé à cet effet que «Certains détenus surexcités ont réussi à défoncer les portes de leurs cellules et ont pris à partie les surveillants de prison… Cette insurrection a malheureusement provoqué la mort de quatre détenus et fait huit blessés dont un surveillant de prison et une habitante des concessions avoisinantes». Cette révolte du vendredi 05 Juin a eu pour but de dénoncer tous les maux survenus pendant le règne du Président Ibrahim Boubacar Keïta. Les manifestants réclament non seulement « la libération de tous les prisonniers politiques », « plus d’argent pour l’éducation » mais ils exigent aussi « la fin du coronavirus ».