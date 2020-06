A quelque chose, malheur est bon. Cette assertion populaire s’est à nouveau vérifiée dans la vie d’un serveur par ces temps d’épidémie aux Etats-Unis plus précisément en Californie. En effet, parti d’une histoire assez banale, le jeune a été gratifié d’une somme évaluée à plus de 30 000 dollars. L’heureux bénéficiaire de cette somme avait en effet refusé de servir une cliente dans un Starbucks de la ville de San Diego, aux Etats-Unis parce qu’elle n’avait pas porté de masque. Devenue furieuse, la femme blanche avait publié la photo du serveur sur le réseau social de Mark Zuckerberg avec des mots assez durs.

Une publication porte-bonheur?

« Je vous présente Lenen, de Strabucks, qui a refusé de me servir parce que je ne porte pas de masque. La prochaine fois, j’attendrais les flics et j’apporterais ma dispense », avait publié en commentaire la femme blanche. Mais pensant faire du mal au serveur, cette publication s’est retournée contre elle et a été une belle opportunité pour celui qu’elle visait. Cette publication est devenue virale avec 100 000 réactions et commentaires d’internautes ainsi que 50 000 partages.

La plupart des réactions sont en faveur du serveur du nom de Lenen. La femme blanche a notamment hérité d’un prénom moqueur « Karen ». Cette publication a été l’occasion pour un internaute qui ne connait ni d’Adam ni d’Eve le serveur ou la femme blanche de lancer une collecte de fonds en faveur du serveur. La cagnotte à pourboire a été lancée sur la plateforme « GoFunMe ».

“Des pourboires pour Lenin…”

La page a été baptisée : «des pourboires pour Lenin qui a fait face à une Karen de San Diego ». « Récolter des fonds pour Lenin et son honorable effort de tenir tête à une Karen en liberté », avait mis en légende à cette page cet internaute nommé Matt Cowan. Par le canal d’une vidéo, le jeune serveur a remercié tous ceux qui ont participé à cette collecte de fonds et a indiqué que cette somme lui servira à réaliser un rêve. Celui de monter un programme de danse dans sa communauté.