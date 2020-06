En Février dernier, le président américain Donald Trump avait effectué un déplacement en Inde, le locataire de la maison blanche avait alors été accueilli en grande pompe par son homologue Narendra Modi. Durant sa visite en Inde, Donald Trump plusieurs accords commerciaux avec le deuxième pays le plus peuplé au monde. La visite du locataire de la maison blanche en Inde est intervenue alors que la pandémie du Coronavirus avait commencé à se propager dans le monde.

En Février dernier, les autorités de l’Inde avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir le magnat de l’immobilier. Ainsi, Trump a pu se rendre dans des provinces emblématiques de l’Inde, ce déplacement du milliardaire américain aurait-il contribué à la propagation du Coronavirus dans le pays? En tout cas, c’est ce que pense de hauts responsables politiques indiens.

Trump et son équipe vecteur de la maladie ?

Donald Trump était accompagné d’une forte délégation lorsqu’il a atterri en Inde, c’est dans l’Ouest du pays et plus précisément à l’aéroport international d’Ahmedabad, que le président américain fut reçu en grande pompe. Selon donc certaines autorités indiennes, l’arrivée du milliardaire américain à Ahmedabad à favoriser la propagation du Coronavirus. Ces autorités affirment par la suite que les déplacements de Trump avec son impressionnante délégation dans des grandes villes comme New Delhi ont joué un rôle non négligeable dans l’apparition des foyers de contamination. De son côté, l’exécutif ne prend pas tu tout au sérieux ces récentes allégations et estime que l’apparition du Covid-19 en Inde n’a rien à voir avec la visite de Donald Trump il ya quelques mois