Le fils du chanteur français et ancien tennisman Yannick Noah, Joakim Noah, a obtenu un contrat de deux années chez les Clippers. Son précédent contrat de 10 jours dans cette équipe de la NBA, a été transformé en un contrat à durée déterminée, jusqu’à la fin de la saison, playoffs inclus. Cependant, selon un média américain, le basketteur signera un contrat de type 1+1 avec une seconde saison non garantie. Actuellement touché à un tendon d’Achille, le joueur âgé de 35 ans n’a pas encore rejoué depuis son passage, la saison passée, aux Grizzlies, même s’il a convaincu par son état de forme, l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers et son staff. A l’entendre, il pourrait être question de son dernier contrat.

L’« espoir d’intégrer l’équipe »

« Je sais que si je ne m’étais pas entraîné et que les Clippers m’avaient appelé sans que je sois prêt, j’aurais eu énormément de regrets » avait-il déclaré il y a trois semaines. Selon Joakim Noah, c’est « cet espoir d’intégrer l’équipe » qui l’a obligé à s’entraîner.« Il ne s’agit pas d’argent ou de choses comme ça. Je veux pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a le même objectif que moi » a-t-il ajouté. Rappelons que la blessure de Joakim Noah est intervenue avant qu’il ne soit mis à l’essai par des franchises en septembre 2019.

Il avait attendu plusieurs mois

Il était près de s’engager avec les Lakers, mais l’ancien meilleur défenseur de la NBA a finalement été forcé de se faire opérer avant le démarrage de la saison. Il avait également été obligé d’attendre plusieurs mois, avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat. Au début du mois de juin, dans un entretien accordé à un média américain, il avait assuré être motivé à vouloir terminer cette saison avec les Californiens, et éventuellement viser un titre.