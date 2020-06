Donald Trump continue de s’attaquer à Joe Biden. En effet, dans une récente vidéo, ce dernier s’est amusé d’un comparatif effectué par Oussama Ben Laden en son temps. En effet, selon certaines informations déclassifiées, l’ancien leader d’Al-Qaïda aurait voulu abattre Obama, afin de permettre à Biden de prendre le pouvoir.

Pas du tout préparé à ses yeux pour un tel poste, Joe Biden aurait alors plongé le pays dans une situation catastrophique. En effet, ce dernier aurait repris le pouvoir avant de plonger les USA dans le chaos économique et social. Face à ces révélations, connues, le président américain a donc tenté de mettre en place tout une mise en scène visant à causer du tort à Biden.

Ben Laden voulait Biden au pouvoir

En effet, dans une vidéo, ce dernier est interviewé par son fils, Donald Trump Jr. Au cours de leur discussion, les deux évoquent ainsi les documents retrouvés à Abbottabad, là où l’ancien leader d’Al-Qaïda a été abattu en 2011. Le contenu de ces documents est aujourd’hui déclassifié et en ligne, accessible à toutes et à tous. Dans ces papiers, Ben Laden évoque le leadership d’Obama et le manque d’expérience de son potentiel successeur. Amusé, Donald Trump lance alors “C’est une publicité géniale parce que c’est vrai”, s’étonnant par la même occasion que ce dernier ait été choisi par le clan démocrate pour les représenter aux prochaines élections.