Un collectif de médecins lance une alerte sur l’état de santé de Julian Assange. Cet homme d’origine australienne en situation de détention depuis plusieurs mois serait en effet torturé selon une lettre publiée ce jeudi par ces médecins. Ces professionnels de la santé au nombre de 216 et provenant d’une trentaine de pays appartiennent à un collectif de soutien au fondateur de WikiLeaks.

Violation en continue des droits humains…

Ils dénoncent dans ces écrits publiés dans la revue « The Lancet », les conditions d’incarcération dans la prison du sud-ouest londonien du fondateur de WikiLeaks. Il est dans l’attente de la deuxième partie de son procès en extradition, qui doit se tenir en septembre. Pour ces médecins, les droits élémentaires de Julian Assange sont violés au quotidien.

La « violation continue des droits humains et juridiques de M. Assange, aux mains des autorités judiciaires et pénitentiaires au cours de la procédure d’extradition » est l’une des principales dénonciations faites par ces derniers. Ils ont par la suite mis l’accent sur le traitement dont il a fait l’objet pendant la première partie du procès en extradition, en février.

M Assange serait isolé selon les médecins

« Il a été cantonné à un box en vitres pare-balles d’où il lui était impossible de suivre l’audience, on lui a refusé de s’entretenir avec ses avocats. Il a été fouillé à nu, menotté onze fois, déplacé dans onze cellules différentes et certains documents confidentiels de sa défense ont été saisis », ont relaté les médecins dans cette lettre publiée dans la revue « The Lancet ».

« L’isolation et une stimulation insuffisante sont des techniques de tortures majeures, capables de déclencher un désespoir important, de la désorientation, de la déstabilisation et la désintégration de fonctions mentales et psychologiques cruciales », ont relevé les médecins. Rappelons que Julian Assange risque une peine allant jusqu’à 175 ans de prison pour avoir publié, en 2010, des documents secrets.